Keskkonnaminister Tõnis Mölderi sõnul on kliima- ja energiakavad head teeviidad, mida mööda minema hakata, et ühiste pingutuste tulemusel jõuda aastaks 2050 kliimaneutraalsuseni. "Tänu kliimakavadele saavad omavalitsused teha pikaajalisi strateegilisi otsuseid, et elukeskkonda säilitada ja parandada," märkis Mölder.

"Kliimapaketi arutelul on riikliku planeerimise kõrval oluline märgata ka piirkondlikke erisusi ja võimalusi. Kogukondadega maailma muutmine annab arusaamise rohetegevuse mõjust ja kasust ning ka kiire muutuse, mis nakatab omakorda teisigi," sõnas KIKi arengu- ja koostöökoja juht Helen Sulg. "Õnneks on Eestis hulganisti tublisid algatusi juba olemas ning loodetavasti pakuvad peatselt üle Eesti valmivad strateegiadokumendid veel välja mõtestatud ja terviklikke lahendusi, kuidas ühes kohalike inimeste, ettevõtete ja asutustega astuda samme kestlikuma majanduse ja ühiskonna suunas. Oleme kindlasti KIKis kohalikele omavalitsustele toeks parimate võimaluste leidmiseks ja mõtete koondamiseks," rääkis Sulg.

Kliima- ja energiakavad ei sea kohalikele omavalitsustele ette konkreetset raami, vaid aitavad tuvastada just konkreetses piirkonnas kliimamuutuste kohanemise ja leevendamisega seotud valdkonnad ja vajalikud arendused. Näiteks võivad need hõlmata tervise, sotsiaalhoolekande, päästevõimekuse, maakasutuse, looduskeskkonna, majanduse, kogukonna, teadlikkuse, koostöö, taristu ja ehitiste ning energeetika ja varustuskindluse teemasid.

Energia- ja kliimakavade koostamise toetus on osa Euroopa Majanduspiirkonna Finantsmehhanismi 2014-2021 programmist "Kliimamuutuste leevendamine ja nendega kohanemine", millel on kolm fookusteemat - ökosüsteemide ja ringmajanduse põhimõtete tugevdamine ning kohalikul tasandil kliimamuutuste leevendamisele ja kohanemise võimekuse suurendamisele kaasaaitamine. Programmi operaator on Keskkonnaministeerium ning partner Norra Keskkonnaagentuur. Lisaks on oluline roll riikidevahelises koostoimimises Norra Saatkonnal Eestis.