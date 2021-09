Rakvere balletielu eestvedaja ja Arvo Pärdile pühendatud tantsulavastuse ellukutsuja Anne Nõgu ütles, et kui luuletaja George Byron kirjutas kunagi, et muusika on kõigist ilu tütreist pühim ja nõiduslikem kunst, lisas Arvo Pärt muusikale veel vaikuse. "Kokku on saanud vaikuse muusika ehk muusika läbi vaikuse. Arvo Pärt täidab need vaikusehetked jumaliku hingusega. Me kuulame tema muusikat ja ei julge kohati hingatagi, nii jumalik on see," kõneles Nõgu.