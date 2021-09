Villu Tamme tervitas Kadrinas kapelli saatel perestroikat

Kapelli juhendaja Margus Laugessaar rääkis, et Kadrina kultuurikoja direktor Ahto-Lembit Lehtmets korraldas asjad nii, et Villu Tamme oli nõus kogukonnapäeval koos kohaliku kapelliga oma kõige kuulsamat laulu esitama. Legendaarse punkariga oli kapellil laulu harjutamiseks aega täpselt nii palju, et lava taga kohtuti, vaadati helistik ja eelmäng üle ning toimuski etteaste.

"Seda hoiti kiivalt saladuseks," ütles Laugessaar ja lisas, et kogu eelnev programm oli kavakohane. Viimase numbri järel teatati, et kohe toimub midagi täiesti enneolematut. "Villu tuli lavale ja paar sekundit läks enne, kui aru saadi, kellega on tegemist. Siis järsku rahvas elavnes. Esinemise järel olid loomulikult kõik sillas," meenutas kapelli juht ja selgitas, et sellega Villu Tamme etteaste piirdus ja üllatus läks igati korda.