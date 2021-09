Erakordselt kuum suvi meenutas päästjatele varasemaid õnnetusi

Leesnurm meenutas samuti läinud suvest olukordi, kus maakonna kogu päästeressurss oli korraga tegevuses. Operatiivkorrapidajale see siiski muremõtteid ei too, sest reeglina on ta ka ise siis mingi sündmusega hõivatud. See tähendab seda, et kõik järgnevad sündmused jäävad regiooni korrapidaja ehk päästjate keeli juhtkonna valve korraldada. Mõnikord tuleb ette juhtumeid, et kui näiteks sündmus juhtub Lääne-Virumaal Harjumaa piiri lähedal, ei hakka regiooni korrapidaja Narvast sinna sõitma, vaid siis saadetakse võimalusel sündmust juhtima operatiivkorrapidaja Harjumaalt. Samuti on tavaline, kui suuremate sündmuste puhul kaasatakse päästjaid teistest maakondadest. Seda ka läinud suvel tehti. Leesnurme sõnul vajati naabermaakondadest abi just suuremate metsatulekahjude kustutamiseks.