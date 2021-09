Juhtkiri: lepase reega talvele vastu

Praegu pole teada, milliseks see nõlv siis talveks jäetakse. Kindel on vaid see, et kui tahta päriselt takistada lapsi veel ühel talvel sealt alla vuhisemast, tuleks sinna paigutada ka midagi, mis neid päriselt takistab. Mitte kuuseoksi. Mitte midagi sellist, mille nad ära tõstavad või hüpekaks ümber konstrueerivad. Linnavalitsusse kuuluvad ju ikkagi asjalikud ja ettevõtlikud inimesed, kes mõistavad meenutada – lapsena oleks nad ise justnimelt sama loominguliselt linna pandud takistusega toiminud.