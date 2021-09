Eesti Kultuurkapitali vahenditest on riigikogu 1996. aasta otsuse alusel rahastatud kolme riiklikult tähtsa kultuuriobjekti ehitust: Kumu kunstimuuseum, eesti rahva muuseum ning Eesti muusika- ja teatriakadeemia saal. Praeguseks on Kumu kunstimuuseumi ehitamine tasutud. Eesti Kultuurkapital saab oma osa eesti rahva muuseumi ehituse rahastamisest tasutud prognooside kohaselt 2022. aasta juuliks ning Eesti muusika- ja teatriakadeemia saali osa 2022. aasta märtsiks. Seejärel on võimalik asuda käesoleva otsuse alusel pingeritta seatud objektide ehitamise ja renoveerimise rahastamise juurde.