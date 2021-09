Kultuurifestival rõõmustab publikut ooperi, muusikali ja kontsertidega

Rakvere kultuurikeskuse projektijuht Katrin Põllu ütles, et suur rõõm ja au on jätkata festivali raames koostööd rahvusooperiga Estonia kui suurepärase partneriga, kelle kaasabil jõuab publiku ette tähtsündmus - muusikal "Minu veetlev leedi".

Rahvusooperi Estonia solistid on koostanud spetsiaalselt festivali jaoks kontsertprogrammi "Helisev ooper", mis pakub suurt äratundmisrõõmu ooperisõpradele. Toomas Uibo esimene suur soolokontsert "Hullumeelne maailm" on täis üllatusi. Prantsusmaalt on esinema oodata Lembe Lokki kontserdiga "Secret Chords" Leonard Cohen’i lauludega ja koos Rakvere linnaorkestriga astub üles Gerli Padar oma uue kavaga.