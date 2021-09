Kadrina keskkool on ajarännaku neli aastat tagasi juba korraldanud. Tookord rännati 10. septembrisse 1939, mil avati Kadrina algkooli uus hoone. Selleaastase ajarännaku korraldajad on 11. klassi õpilased Kairi Lesnõh ja Marta Reimal ajalooõpetaja Evelin Tiiteri eestvedamisel. Ajarännak on ühtlasi õpilaste praktiline töö. Ettevalmistus selleks algas juba eelmisel sügisel.

Tiiteri sõnul on 30 aastat ajas tagasi minemine oluline, et tänapäeva noored teadvustaksid, et vabadus pole iseenesestmõistetav. "Olid ärevad ajad. Näited Vilniuse ja Riia teletornidest on meeles," lisas ta.