Pisike laps oli kaubanduskeskuses koos suurema õe ja emaga. Üks anonüümsust soovinud töötaja rääkis Virumaa Teataja ajakirjanikule, et õnnetus juhtus eskalaatoril, mis liigub allapoole. Tema sõnul mängivad lapsed eskalaatoril sageli üksinda, seekord oli õnnetusse sattunud laps perega koos.

Ilmselt põhjustas lapse eskalaatori vahele jäämise kukkumine. Töötaja sõnul kutsuti kohe kohale turvatöötajad, kes püüdsid eskalaatorit välja lülitada, esimese hooga see ei õnnestunud. Kohapeal viibivale Virumaa Teataja ajakirjanikule räägiti, et eskalaatori stopp-nupp on tegelikult kergesti leitav, kuid inimesed seda üldiselt ei tea.