Kõige põletavamale küsimusele andis meeskonna juht Lippasaar vastuse juba seda ennetades. "HKScani ümber tekkinud vahepealne väike segadus on lahenenud ja meil on jätkuvalt peasponsor olemas. Eelarve on eelmise aastaga samas suurusjärgus või isegi parem, sest mõni toetaja on ka juurde tulnud," rääkis mänedžer.

Martin Müürsepp tõi senise treeneritöö kogemuse taustal esile Rakveres valitseva kontseptsiooni erinevuse – igale kohale on konkurents – ja lubas, et Tarvas hakkab mängima tänapäevast agressiivset kiireid korve tootvat korvpalli. Eesmärgiks on meestest moodustada ühtne löögirusikas, mis kapten Sten Saaremäeli sõnul on senise vähese aja jooksul juba tekkimas. Küsimuse hooaja eesmärkide kohta põrgatas Müürsepp meeskonna juhile, kes andis teada, et numbrilist plaani pole, aga eks süües kasvab isu ja latti ei tahaks eelmise aastaga võrreldes väga madalale lasta. Lippasaare sõnul on fännide ootused muidugi suured stiilis "mida parem, seda vingem".