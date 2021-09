Õilis lindudele tagatud täielik pesitsusrahu on majanduses tajutav

Pesitsusrahu nõudjad said oma tahtmise ja tagajärjed on majanduses tajutavad. FOTO: Elmo Riig

Riigimetsa majandamise keskus (RMK) on juba 20 aastat pidanud kõige intensiivsemal lindude pesitsusperioodil, 15. aprillist 15. juunini, raierahu, mis tavapäraselt tähendas, et raieid tehti minimaalselt ning ainult neis metsatüüpides, kus lindude pesitsemine on vähetõenäoline. Sel kevadel kutsus keskkonnaminister Tõnis Mölder riigimetsas alanud raierahuga ühinema ka erametsaomanikke ning tagatipuks teatas RMK, et peatas raied kõigis metsatüüpides.