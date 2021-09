Noorte laulu- ja tantsupidu ehitab sildu pühale maale

Noortepeo loovjuhtide selgitusel on “püha” selline sõna, mida argipäevas väga tihti ei kasutata, vaid hoitakse puhuks, kui tuleb rääkida millestki väga erilisest, mis väärib meie eriti sügavat austust. Teekonnal laulu-, tantsu- ja rahvamuusikapeo poole õpitakse üheskoos rohkem märkama ja hoidma igas argipäevas seda, mis püha – meie keelt, meie maad ja ka meie ühist kodu, planeeti Maa. See juhtmõte on olnud lähteideeks laulupeol, inspireerinud rahvamuusikapeo loojaid ning nende väärtustega kokku kasvamisest jutustab ka tantsupeo etendus pealkirjaga “Sillad”.

Laulupeo kunstiline juht Pärt Uusberg kõneles, et laulupeo idee sai alguse Hando Runneli luuletusest “Valgust!”, mis algab nõnda: “Püha on maa ja ta järved on pühad / kiitust me tahame laulda neil kaldail / aga et laulda on vaja ju valgust ...”. Ühel öisel jalutuskäigul Rõuge Ööbikuorus aastal 2018 kogetud imelise tunde ajel viisistas Pärt Uusberg Runneli teksti. “Sellest luuletusest sai seeme peole,” nimetas Uusberg. “Siit saab edasi mõelda, mis valgus vaimses mõttes on ja kuidas saaks laulupidu olla valguse allikaks tänastele noortele.” Liigijuhid koostasid oma kava sellest lähtudes.