Nakatumisnäitajate taas tõusuteele asumine langes ajaliselt kokku kooli algusega. “Arusaadav, et lapsed, kes veetsid suve eri piirkondades ja laagrites, ei näita sümptomeid hästi välja. Siiski oli see ette arvata, et haigestumised ka koolides taas tulemas on,” lausus terviseameti ida regionaalosakonna juhataja Marje Muusikus.