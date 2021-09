Kolm kunstitari ja "Marie Antoinette LÕHN" Esnas

"Vana Euroopa on kadumas. Krabiseb nagu vana siidpaber, millesse pakitud kaunid kindad. Mälestus - mis su enese silmade all tolmuks pudeneb. Tundub, et füüsiline ja vaimne laostumine on nii ilmne ja saanud alguse minna laskmisest juba Marie Antoinette aegadel. Nüüdseks on järele jäänud vaid luksusliku elulaadi lõhn. Ükski täiuslik ese pole see, mis oli siis. Enamasti on jäänud vaid kassikuld ja maitsetus – millegi meeletult kauni järele aimamine. Pole enam tõelisi meistreid, kes õppisid oma kätega looma ja andsid järgmistele põlvedele oma teadmised edasi. Pole aega luua kandvaid teoseid, peeneid detaile, täiuslikke stiilipuhtaid interjööre. Pole võimalik oodata hetkegi, sest igalpool kummitab tempo. Kui tihti me ütleme, et aega pole. Pole aega - naudinguteks, puhkuseks, armsateks tegemisteks. Käsitöö ja kitš muutuvad kunstiks, selle viimasega saab kõik välja vabandada. Kõik on korraga moes, matkides midagi kauget ja ähmast, sobitudes meie segase muutliku ajaga. Arvutid, masinad, robotid tungivad peale. Elu on suures muutumises, rahvused ja kultuurid segunevad – nii lihtsalt on. Sellega saame vaid leppida. Kõik vana ja peen kaob," avavad Varik, Leppik ja Randmäe näituse ideed.