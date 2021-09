Kui varasemalt teati piirkonnapolitseinikke ka noorsoopolitseinikena, siis nüüd on neil ühine ametinimetus – piirkonnapolitseinik. "Muudatus on peamiselt selles, et kui varasemalt tegeles alla 18-aastaste isikutega noorsoopolitseinik ning täisealiste isikutega piirkonnapolitseinik, siis nüüd oleme igale piirkonnapolitseinikule määranud oma piirkonna, kus ta tegeleb kõigi inimeste rõõmude ja muredega olenemata nende vanusest," selgitas Rist.