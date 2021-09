Siiski on videokaamerate pilte vaadates näha, et nii lapsed kui ka täiskasvanud ei pea eskalaatoritel või kaldteedel liikudes kinni ohutusreeglitest. Peamiselt tegeldakse seal Dolinenko andmetel nutitelefoniga. Seda ei ole spetsialist mitte ainult videosalvestistelt näinud, vaid ka ise kaubanduskeskustes käies tähele pannud. "Täiskasvanu peab oma last hoidma," rõhutas ta. Dolinenko rääkis, et on kaubanduskeskustes korduvalt tähele pannud lapsevanemaid, kes nutitelefoni näpivad ega pööra lapsele või lastele mingit tähelepanu.

Eskalaatorite ja kaldteede ohutusest rääkides ütles Dolinenko, et need on tehtud ja paigaldatud vastavalt seadusele. Viimase järgi on eskalaatori või kaldtee peatamiseks mõeldud nupp all ja üleval. Kui seadeldise omanik, näiteks kaubanduskeskuse omanik, soovib turvalisust suurendada, siis võib ta tellida lisanuppude paigaldamise. "Õnnetuse korral ei ole stopp-nupustki suurt abi," lisas Dolinenko. Tema sõnul on sama ka liftidega. Dolinenkol on kaks last, lifti või eskalaatoriga sõites kipuvad nad nutitelefoniga tegelema. Isa on neid alati siis manitsenud. Dolinenko sõnul on ta näinud, kuidas inimene kutsub lifti välja, ise samal ajal "nutitelefonis olles", ega pane tähelegi, kui lifti uksed avanevad. Kui lõpuks avatud uksi nähakse ja samm tehakse, lähevad uksed juba kinni ja nutisõltlane jääb nende vahele.