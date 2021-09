Kolmapäeval tuleb esitlusele poola pianisti Wojciech Waleczek’i omapärane klaverikontsert „Chopin kohtub the Beatles’iga“. Nii nagu pealkiri ka reedab, tuleb esitlusele nii Chopin’i kui ka the Beatles’i muusikat. Wojciech Waleczek on Katowice Sileesia Ülikooli professor ja rahvusvaheliselt tunnustatud pianist, kes on teinud muljetavaldavat kontserdikarjääri, mängides sümfooniliste orkestrite solistina, teinud sooloklaverite esitlusi ja kammermuusika kontserte.