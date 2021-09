Koguduse diakon Juhan Rumm rääkis, et esimene töö on põrand: liivalus, kile, penoplast, betoon ja plaat peale. Kui see töö on tehtud, siis tuleb vaheseinad tõsta õigele kõrgusele. Seejärel hakkab lae tegemine. Veel tuleb ka seintelt vana krohv maha võtta ja uus peale katta, aknad-uksed ette panna ning seejärel jääb veel siseviimistlus. Lage hakkab kaunistama lühter.