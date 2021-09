Kell 14.14 teatati häirekeskusele, et samas kuivatis oli taas näha suitsu. Päästjate saabumisel lahtist leeki näha ei olnud ning tööliste abiga asusid päästjad viljapunkrit tühjendama. Kui punker oli poolenisti tühi, tekkis väike põleng, mis kiiresti likvideeriti, ja punker tühjendati viljast täielikult. Päästjad kontrollisid lõplikult üle, et ei oleks edasist süttimisohtu. Põlengu tekkepõhjus on selgitamisel.