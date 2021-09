Laupäeval toimub esimene üleeestiline metsarahva päev

Metsarahva päev on värske üleeestiline üritusesari, mille eesmärk on tutvustada Eesti elanikele metsaelu ning metsaga seotud tegevusi ja ettevõtteid. Kõigil, kes soovivad teada rohkem Eesti metsast ja selle hoidmisest, on võimalik tutvuda metsandustegevuste ja -valdkondadega. Metsarahva päev toimub esimest korda, kuid õnnestumisel saab sellest traditsioon.