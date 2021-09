Eesti jahimeeste seltsi tegevjuhi asetäitja Andres Lillemäe, kes juhendab nahkade kokkuostmist rääkis, et nahkade kokkuostu hindu on tõstetud. Ta nentis, et Lääne-Virumaa jahimehed ei ole nahkade müümise poolest siiamaani eriti silma paistnud. Aastas on mehe sõnul 1-2 tarnijat, aga see on maakonna kohta vähe.