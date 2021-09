Kokku on olnud 19 võttepäeva. "Seda tegelikult on üsna vähe ühe sarja filmimiseks," ütles sarja produtsent Maario Masing. Üks võttepäev on kestnud keskmiselt 12–13 tundi. Selle jooksul on üles võetud kuus 42 minutit pikka episoodi.