Häda, kui on vilets õunaaasta, ja mure, kui ubinad murus mädanevad

Kevadel on kaunis vaadata, kuidas õunapuud õitsevad. Sügiseks on valminud viljad, ja kui esimene isu rahuldatud, siis ei saa viljapuule öelda, et aitäh, sellest on küll. Moosi ja mahla tegemiseks huvi puudub ning muru on mädanevaid õunu täis.