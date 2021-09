Vaade: elud sõltuvad otsustest

Tegeliku õnnetuse korral poleks paljud enam tagasi tulnud. Ja seda teeks vaid üks otsus. Kriisi ohjamisel aga on vaja vastu võtta sadu, isegi tuhandeid otsuseid. Sest üks häda toob kaasa teise. Näiteks lumetormi tõttu katkeb elekter. See toob kaasa katlamaja seiskumise, mille tagajärjel pole paneelelamutes enam vett ega sooja. Väljas on 25 külmakraadi, lumetorm aga takistab inimeste abistamist.