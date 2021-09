Kas toa plaani järgi on õige linnaruumi projekteerida?

Sama on ka linnaga. Linna külaliste mulje Rakverest kujuneb esmamulje baasil. Nemad näevad Rakveres ilmselt teisi asju kui kohalikud ja nüansse: kas Aqva on avatud, millised söögikohad siin on, mida huvitavat linnas toimub ja mida on võimalik ette võtta. Linnaelanik aga lähtub pigem funktsionaalsusest: kuidas kõige kiiremini jõuda tööle või poodi; kuidas kõige turvalisemalt viia oma lapsed lasteaeda, huviringidesse ja vanavanemate juurde; kas lastel on turvaline koolivaheajal kelgutada ja kuidas nad jõuavad Palermosse suusatundi ja sealt tagasi; kas Vallimäel saab lapsevankriga jalutada ning ratastooliga liikuda või kas õhtune ja varahommikune linn on piisavalt valgustatud, tagamaks nähtavust ja turvatunnet.