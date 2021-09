Soome õlletootja Pyynikin plaanib "suurtele poistele" vastu hakata

Esialgu levinud kuuldused, justkui Pyynikin oleks tehase ära ostnud, ei vasta aga tõele. "Me arutasime eri strateegiad läbi, kuidas oleks mõistlik tehast opereerida, ning jõudsime otsusele see ühelt Eesti ettevõttelt rentida," rääkis Pyynikini üks asutajaid Tuomas Pere ja lisas, et Pyynikini on kaasatud üle 10 000 aktsionäri.