Miks teie sel aastal kohaliku omavalitsuse valimistel enam ei kandideeri?

Olen Vinni valla volikogus osalenud üle 20 aasta, sealhulgas viis aastat volikogu esimehena. Nüüd olen juba pensionär ning leian, et aeg on anda võimalus noorematele. See on minu isiklik otsus, mida tervis ka natuke mõjutas.