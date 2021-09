„See näitab ilmekalt, et töökorras tulekustutit peetakse oluliseks inspektorile näitamiseks, mitte klientide ja enda ohutuse tagamiseks,“ ütles Ida päästekeskuse ohutusjärelevalve büroo juhataja Marti Siim ning lisas, et probleeme on väljumis- ja evakuatsiooniteede tähistusega, mis olid märgistamata, ning mõnel juhul ka avamisega, sest ei olnud väändenuppu ehk n-ö libliklukku.