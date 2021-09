Politsei abi on vajanud 137 metsa eksinud seenelist

Tänavusel seenehooajal, augustist septembri keskpaigani on politseile laekunud 105 hädaabikõne sihi kaotanud seenelistest, mida lahendades on metsast välja aidatud 137 seenelist.

PPA politseimajor Ottomar Virk märkis, et kõige keerukamad ongi need otsingud, kus abivajaja on teinud väga vähe iseenda aitamiseks. „Metsa minnes võib igaüks eksida, hätta sattuda ning eakamad peavad arvestama, et ka tervis võib seenelkäigul ootamatult halveneda, mistõttu peab telefon igal juhul alati kaasas olema. Vähemtähtsam ei ole erksavärviline riietus, mis abivajaja leidmist lihtsustaks. Ekstreemsematel juhtudel venivadki maastikuotsigud põhjusel, et seeneline on end lausa kaitsevärvidesse riietanud,“ kirjeldas ta.