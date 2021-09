Aiakultuurikeskuses on avatud põnev õunasortide näitus

Rakveres nädala algul avatud aiakultuurikeskuses aadressil Niine tn 4 on võimalik vaadata Rebase talu õunasortide näitust. Väljapanek on üleval järgmise nädala lõpuni. Pikemalt õunu eksponeerida pole võimalik, sest need hakkavad vähehaaval oma isuäratavat välimust kaotama.