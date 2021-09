Tunnistaja hinnangul käitus Andres Jaadla provokatiivselt

Treimani sõnul tuli Andres Jaadla koos teise mehega (Allan Jaakus – toim) kohe tema järel koosolekule. Abilinnapea oli vaevalt saanud üle uksepaku, kui olevat pistnud räuskama, et Poolamets on tema kohta laimu levitanud. "Tuli koosolekut rikkuma," sõnas Treiman ja selgitas, miks ta nii arvab. "Ütles, et ta kavatseb ka järgmistele koosolekutele tulla," lausus Treiman, kelle hinnangul oli Jaadla külastus ettekavatsetud.