Maksuamet hoiatab õngitsuskirjade eest

Näiliselt maksu- ja tolliameti saadetud kirjas öeldakse, et isikul ei ole esitatud käibedeklaratsioon, ning palutakse vajutada lingile, et laadida alla maksudeklaratsiooni vorm, edastas amet. Tegemist on pahatahtliku õngitsuskirjaga, mida ei ole välja saatnud MTA. Maksuamet palub petukirja saajatel kirjale mitte vastata ega avada selles sisalduvaid linke, sest see võib kasutaja arvuti nakatada pahavaraga. Küsimuste korral saab MTA poole pöörduda elektrooniliste kanalite ja infotelefonide kaudu.