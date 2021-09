Õpihuvilaagris "Rakett69" ehitati raketti ja tehti pauku

Laagri eestvedaja ning Näpi Kooli õpetaja Andres Lillemägi sõnas, et AHHAA teaduslaager tundus ahvatlev, kui kuulis, kuidas "Ringvaates" antud programmi tutvustati. "Googeldasin ja esitasin avalduse laagri korraldamiseks Näpi Koolis, ise kartsin, et see laager pole meie õpilaste jaoks, aga julge hundi rind on rasvane," selgitas Lillemägi kartust, et tavapärased ülesanded võivad osutuda erivajadustega lastele liiga keeruliseks.