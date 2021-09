Vinni-Pajusti Gümnaasiumi õppurite seas on levimas huvitav hobi – elektrimootoriga kartautod. Olgu maksimumkiirus küll vaid 30 km tunnis, on elektrikardi rajalhoidmine keerulisem kui päris autol. Pidurit driftikartidel ei ole, küljesolev kang võimaldab vaid kardi tagaosa kergitades äkiliselt masina suunda muuta. Jõudu on elektrimootoril piisavalt, et vedada ja keerutada ka sajakilost sõitjat. Tavaakuga saab sõita umbes nelikümmend minutit, aga võimalused masinat tuunida on vastavalt rahakotile ja nutikusele pea piiramatud.