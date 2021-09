Tiitlile "Aasta kool 2021" saab kandideerida nädala lõpuni

Haridus- ja noorteamet koos haridus- ja teadusministeeriumiga soovib konkursiga esile tõsta neid koole, kus keerulisele ajale vaatamata on suudetud tagada kvaliteetne õpe ja leitud viise koolipere ühtsustunde säilitamiseks. "Tänavu valitakse aasta kooli juba neljandat korda. Eestis on mitmeid võimalusi üksikisikute tunnustamiseks. Aasta kooli konkurss on võimalus väärtustada aga kooli tervikuna. Koolid saavad osaledes näidata oma kooli positiivset õpi- ja suhtluskeskkonda, häid õpetajaid, tublisid õpilasi ja vahvaid ettevõtmisi, mis sünnivad kogu koolipere ühisest pingutusest ja koostööst," rääkis haridus- ja noorteameti projektijuht Kadri Ratas.