Rehbinderi maja tagant avastatud keldrist tuli välja mitmesaja aasta vanust prügi

Virumaa Muuseumite direktori Viljar Visseli sõnul leiti peale mõningast uurimist vanade majaplaanide pealt kelder üles ning julges pakkuda, et sinna viiv trepp betoneeriti kinni 1970ndatel aastatel. "Kelder oli ilmselt oma otstarbe minetanud ja siis otsustati see ruum maja poolt sulgeda, vanade plaanide peal on see koht täitsa näha," sõnas Vissel.