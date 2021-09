Eesti ja Taani diplomaatiliste suhete 100. aastapäevale pühendatud näitus "Eesti-Taani diplomaatilised suhted" toob esile kõnekaid momente ajaloos ja tänapäevas. Taani suursaadik Eestis Kristina Miskowiak Beckvard ütles, et tal on väga hea meel avada näitust Rakveres, tähistamaks Eesti ja Taani kauaaegseid diplomaatilisi suhteid. "Eesti julgeolek on Taani julgeolek. Eesti vabadus on Taani vabadus," sõnas Kristina Miskowiak Beckvard.

Briti suursaadik Ross Allen ütles, et Ühendkuningriigi ja Rakvere koostööd saab võtta kokku kahe sõnaga: keskkond ja kultuur. "Kliimamuutus on meile kõigile suur väljakutse. Mul on väga hea meel, et Rakvere on liitunud programmiga "Cities Race to Zero". See näitab, et me mõtleme ühtemoodi," rääkis ta.

Suursaadiku sõnul räägib näitus "Toit igaveseks" samuti kliimamuutusest. "Toit on osa meie igapäevaelust, aga on oluline teada selle seostest keskkonnaga," nimetas ta. "Loodan, et nagu mina, leiate ka teie näituselt huvitavat infot ning saame üheskoos meie planeedi suhtes paremaid valikuid taha."

Suursaadik avaldas heameelt, et näitus "Toit igaveseks" on eksponeeritud kultuuri- ja toidufestivalil ning koostöö jätkub ka tulevikus. Ta tuletas meelde, et Briti kultuuri tõi aastal 2019 Rakverre ansambel The Queen's Six, kes esineb tavaliselt kuningannale, ja nüüd on järg näituse ja kokkade käes. "Laupäeval on siin Briti kokad NATO lahingugrupist. Kindlasti tulge nendega tutvuma. Nad on toredad ja teevad head toitu," soovitas suursaadik.

Ross Allen tunnistas, et ehkki on kuulnud Rakvere kohta palju head, on ta siin esimest korda. "Aga ma tulen varsti tagasi perega," lubas ta.

Rakvere kultuurikeskuse direktor Eve Alte lausus, et tal on eriti hea meel, et tänavune Kamalamba rahvustoitude ja kultuurifestival avatakse koostöös Taani ja Suurbritannia diplomaatiliste esindustega.

Rakvere linnapea Triin Varek rõhutas, et diplomaatilised suhted on olulised nii Eesti riigi kui ka Rakvere linna jaoks. "Täname teid võimaluse eest näha neid võrratuid näitusi," avaldas ta tänu Taani ja Suurbritannia saatkonnale.