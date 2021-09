"Sellised teod, millega kahjustatakse õigussüsteemi ning millega püütakse takistada ja segada normaalset valimisprotsessi, on minu hinnangul väga ühiskonnaohtlikud ning neid on hakatud toime panema üha sagedamini," rääkis Poolamets.

Viru ringkonnaprokuratuurist selgitati, et riigiprokuratuuri saadetud kuriteoteade ei tähenda automaatselt, et selle põhjal menetlust alustatakse. Ringkonnaprokuratuuril on aega kümme päeva, otsustamaks, kas alustada Poolametsa tehtud kuriteoteate puhul menetlust või mitte.

Hiljem selgus, et Andres Jaadla on teinud politseile kuriteateate väitega, et olen teda füüsiliselt rünnanud. Palun algatada uurimine valekaebuse ja ka valeütluste andmise osas mõlema isiku kohta.