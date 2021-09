Karud rapivad silorulle ja mesitarusid, lahendust ei paista kuskilt

Septembrikuu jooksul on karud eriti palju pahandust teinud just Ebavere ja Kiltsi mail, kus kohalikud jahimehed hindavad mesikäppade populatsiooni suuruseks lausa 10 isendit 1000 hektari kohta. Lahti on kistud silorulle, ümber aetud ja laiali taritud mesitarusid ning trambitud viljapõlde. Augusti alguses välja jagatud karude küttimisload kasutati aga põhimõtteliselt ära esimese nädalaga.