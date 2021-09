Juhtkiri: jäägem inimesteks!

Öeldakse, et roolijoodik on potentsiaalne mõrvar, tema pärast võivad inimesed liikluses hukkuda. Samamoodi võib pidada koroonapiirangute eirajat kaaskodanikele ohtlikuks, sest tema tõttu pääseb viirus edasi. Kui võrrelda koroonapiirangu rikkumist liiklusõnnetusega, siis kõik õnnetuses ju ei hukku, vaid osa saab vigastada. Vigastused küll paranevad, kuid annavad endast ühel või teisel moel märku. Sama on koroonagagi. Elu ei pruugi võtta, kuid tervise küll.