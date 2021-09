Koos värskete vande andnutega läheneb Viru maleva liikmeskond tuhandele

Tegemist on vana kombega, mille kohaselt loetakse ette kaitseliidu ja tema allorganisatsioonide vanded ning Viru vanne. Kõik vande andnud, said vastavad tunnistused. “Mul on hea meel, et viimaste aastate jooksul, on meiega liitunud palju toredaid uusi liikmeid, kes soovivad panustada Viru malevasse ja Viru ringkonda, kas kaitseliitu või tema allorganisatsioonide tegevusse. Maailm on muutumas, seepärast on mul eriti hea meel, et isamaakaitse peale mitte ainult ei mõelda, vaid ollakse valmis ka reaalselt panustama”, ütles Kirde Maakaitseringkonna ja Viru maleva pealik kolonelleitnant Jaanus Ainsalu.