Politsei otsib Lääne-Virumaal hooldekodust lahkunud 69-aastast Yuryt

Mehel võib olla raskusi ümbritseva tajumisel ning ta võib liikuda Tallinna suunas. Yury on umbes 177 cm pikk, turske kehaehitusega, tal on valge pikk habe ning hallikad juuksed. Mees räägib vene keeles. Lahkudes oli tal seljas tume fliis, laiemad tumesinised dressipüksid ja jalas plätud.

Politseinikud on suhelnud hooldekodu personaliga ja kontrollinud hooldekodu ümbrust, tema isikukirjeldus on edastatud politseipatrullidele. Politsei palub kõigil, kes on Yuryt näinud või omavad teavet mehe võimaliku asukoha kohta, anda sellest viivitamatult teada hädaabinumbril 112.