Selleks et putukavalik saaks kirju, kutsub teater üles kooli- ja lasteaialapsi oma rühmas, klassis või kunstiringis fantaasia lendu laskma ning meisterdama, ehitama, voolima või joonistama ühe põneva putuka. "Ükskõik kui suur või väike, kas volditud või kleebitud, plastiliinist või savist voolitud, tammetõrudest või kastanimunadest kokku pandud – võimalusi on piiritult! Eriti oodatud on ka kõik fantaasialoomad," teatas teatri turundusjuht Kristjan Priks.