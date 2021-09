Koroonapalatit pole haigla avanud, kuid külastuspiirangud on karmid

Need haiged, kes on erakorralise meditsiini osakonna kaudu COVID-19 kahtluse või diagnoosiga Rakvere haiglasse saabunud, on praegu kas kodusele ravile tagasi suunatud või teistesse haiglatesse saadetud. "Spetsiaalsed koroonapalatid on teistes haiglates avatud ja seda nii Tallinnas kui ka Ida-Virus," täpsustas Suurkaev. Suuremaks ärevuseks pole põhjust, sest haiglajuhi sõnul ei ole juhtumeid palju ja ta selgitas, et haiglasse satub inimene COVID-iga siis, kui tal on ikkagi erakorraline olukord ja talle kutsutakse kiirabi järele. "Mõned on küll ka ise pöördunud mingite sümptomitega," lisas ta.