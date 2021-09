Rakvere vallavolikogu puhastas sahtleid

Rakvere vallavanem Maido Nõlvak selgitas, et tegemist oli vana, mittevajaliku õigusaktiga, mis jäänud ajast enne Sõmeru ja Rakvere valla ühinemist. Toona oli omavalitsustel vaja korruptsioonivastases võitluses võtta vastu ka õigusakte. Praegu on see valdkond täielikult riigi õigusaktidega reglementeeritud. Seega kaotasid omavalitsuse dokumendid tähtsuse ja nüüd oli need vaja juriidilise korrektsuse huvides kehtetuks tunnistada.