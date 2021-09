"Sõmeru arhitektuurivõistluse eesmärk on leida aleviku uuele keskväljakule esinduslik ja kaasaegne arhitektuurilahendus ning põimida see olemasoleva peatänavaga aastaringselt kasutatavaks atraktiivseks ja esinduslikuks avalikuks ruumiks," ütles Rakvere vallavolikogu esimees Peep Vassiljev.

Sõmeru keskväljaku alaks on mõeldud avar muruplats. Väljaku põhjaküljel on avalikkusele avatud ajalooline aidahoone, milles toimetab Sõmeru noorte loodus- ja tehnikamaja, ida- ja lõunaküljel asuvad korterelamud. Lahenduses tuleb luua korterelamute välialadele omaette ruum, mis on uuest keskväljakust eraldatud ning piisava suurusega, et tagada elanike privaatsus. Väljaku põhjaküljel asuv aidahoone tuleb siduda keskväljakuga selliselt, et see jääb uut väljakut põhjaküljest piirama. Aidahoone ees olev sõidutee tuleb võistlustöös siduda keskväljaku osaks ning muuta rahustatud liiklusega alaks.