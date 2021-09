Rakvere – meie endi lemmiklinn

Mure väikelinnade, sh meie kodulinna tuleviku pärast on õigustatud. Viimane Eesti inimarengu aruanne annab teada, et aastatel 2000–2017 on Eestis asustusalade pindala suurenenud 138 km2 võrra ehk tinglikult on juurde rajatud 12 Rakvere-suurust linna. Tegelikkuses aga Eesti kaardile ühtegi uut linna juurde tekkinud ei ole ning see muutus tähendab, et kasvanud on ainult Suur-Tallinn. Muu Eesti, sh Rakvere, kahaneb. Rakveres elab nüüdseks juba alla 15 000 inimese ning kahanemistrend jätkub. Igal aastal lahkub Rakverest üle 100 inimese. Niisugune muret tekitav olukord on paljudes väikelinnades ning püütakse mõelda välja häid lahendusi, kuidas linnaelanikke hoida ning ideaalis rahvaarvu isegi suurendada.