Näitusel, mille alapealkiri on “Fantaasia”, lasevad kunstnikud fantaasia lendu, tõstavad vana ja väärtusetu väärtuslikuna pjedestaalile, loovad sellest vaimukaid taieseid, aga ka praktilist kasutust leidvaid kunstiteoseid. Näitusetööd on valminud tootmisjääkidest, katkistest peeglitest, vanadest vinüülplaatidest, ristpistes piltidest, autoosadest, vanapaberist, pakkematerjalidest ja isegi munakoortest. Näituse kuraator Marie Virta nimetas näitusesarja üheks sihiks muuta inimeste mõtlemist loodussõbralikumaks taaskasutuse väärtustamise kaudu.

Teet Suure teos “Oma rada” koosneb vanadest boolingukuulidest, vanast vineeritahvlist ja kasutatud sinisest vaibast. “Teemaks on massist eristumine ja selle hind,” ütles Teet Suur. Kunstnik kõneles, et üks boolingusaal pakkus kuule, mis on puruks läinud ja oma aja ära elanud. “Vedasin nad koju. Ühe talve olid nad lumehanges. Mõned läksid veel rohkem katki,” meenutas ta.