Vello Lillemets kõneleb märkide ja mustrite keeles

Vello Lillemets rääkis, et näitus on jagatud kaheks: sümbolvaipadeks, mis ta on ise välja mõelnud, ja vaipadeks, kus kasutab märke, millel on kindel tähendus. “Kultuuri aluseks on märk, sümbol. See on tähtsam ja ühendavam kui sõnaline keel,” sõnastas kunstnik näituse telje. “Osa neist märkidest on sümbolid, mis omavad kindlat tähendust ja eesmärki. Kas tegu on kollektiivse alateadvuse märkide keelega, mis on levinud üle maailma? Jah, see on märkide keel, mille tähenduse oleme aja jooksul unustanud.”