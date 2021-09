Sügisel väärtustame ettevõtjaid

Traditsiooniliselt on ettevõtluskonkursil alati olnud läbiv teema, tänavu on selleks “Lääne-Virumaa ettevõtlus oli, on ja jääb”. Maakondliku arenduskeskuse juhatuse liige ja tegevjuht Heli Eigi rääkis, et teema valikul sai määravaks tõsiasi, et siinsed ettevõtjad on vastupidavad, ettevõtted on jätkusuutlikud ning hakkama saadakse ka raskustega. Eigi sõnul on talle südameasjaks, et ettevõtlus­auhindade puhul märgataks ja tõstetaks esile eelkõige ettevõtjaid kui inimesi. “Ettevõtted pole pelgalt äriühingud, nende taga on inimeste pühendumine ja töö, mida tuleb tunnustada,” ütles Eigi.